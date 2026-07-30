Kuveyt\'te İran Saldırısı: Bir Ölü

KUVEYT, 30 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri ve Çin'in Kuveyt Büyükelçiliği, saldırıda bölgede faaliyet gösteren Çinli bir şirketin taşeron firmasında çalışan Nepalli bir şoförün hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırı sırasında şirkete ait mülkler de zarar gördü.

Büyükelçilik, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden Çin vatandaşı bulunmadığını ifade etti.