Kuveyt'te İran Saldırısında 12 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'te İran Saldırısında 12 Yaralı

28.02.2026 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt'te İran'ın düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaralandı, bir yaralı yoğun bakımda.

Kuveyt, İran'ın ülkeye düzenlediği saldırılar nedeniyle 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, İran'ın gün boyu düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sened, şu ana kadar saldırılarda 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sened, bir kişinin yoğun bakımda ve yakın takip altında olduğunu, diğer yaralıların da tıbbi müşahedelerinin devam ettiğini aktardı.

İran'ın saldırı düzenlediği yerler arasında Kuveyt Uluslararası Havalimanı da yer almıştı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda havalimanı çalışanlarından yaralananlar olduğu belirtilmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Kuveyt, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te İran Saldırısında 12 Yaralı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek’in telefonundan partililere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi
Son aşamaya gelindi 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
6 aydır yoğun bakımdaydı Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti 6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Otomobil takla attı Çok sayıda yaralı var Otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 23:11:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kuveyt'te İran Saldırısında 12 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.