Kuveyt'te Mühimmat İmhası İçin Patlamalar Olacak

Kuveyt ordusu, gerçekleştirilecek mühimmat imha çalışmaları nedeniyle bölgede patlama sesleri duyulabileceğini açıkladı.
Kuveyt ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Mühendislik Birimi'ne bağlı patlayıcı madde imha ekibinin sabah 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şarapnel ve patlayıcı kalıntılarını imha edeceğini bildirdi.
Açıklamada, bu saatler arasında duyulabilecek patlama seslerinin söz konusu imha faaliyetlerinden kaynaklanacağı ifade edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?