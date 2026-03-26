Kuveyt'te Suikast Şebekesi Çökertildi

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, "devlet yetkililerine suikast düzenlemeyi planladıkları ve Hizbullah'la bağlantısı olduğu" öne sürülen bir şebekenin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5'i Kuveyt vatandaşı olmak üzere 6 kişiden oluşan hücrenin çökertildiği, ayrıca yurt dışına kaçmış olan 14 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

Yurt dışına kaçan şüpheliler arasında 2 İranlı ve Lübnan vatandaşı olduğu iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet yetkililerine suikast eylemlerini planlayan ve bunun için eleman temin eden şebekenin Hizbullah'la bağlantıları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, casusluk ve yasaklı örgüte katıldıklarını itiraf etti."

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca "silah ve patlayıcı kullanımının yanı sıra gözetleme yöntemleri ve suikast tekniklerini içeren ileri düzey askeri eğitim aldıklarını itiraf ettikleri" belirtildi.