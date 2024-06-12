Kuveyt'teki Yangında 41 Kişi Hayatını Kaybetti

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MANGAF, 12 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in Ahmadi Valiliği'ne bağlı Mangaf'ta meydana gelen yangın sonrası olay yerinde çalışan personel, 12 Haziran 2024.

Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud Al-Sabah'ın Kuveyt TV'de yayımlanan açıklamalarına göre, Çarşamba günü Kuveyt'in güneyindeki Mangaf bölgesindeki bir apartmanda çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)