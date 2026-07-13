Kuveyt'ten İran'a Saldırı Tehditi - Son Dakika
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Kuveyt'ten İran'a Saldırı Tehditi

13.07.2026 20:14
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Kuveyt, İran ve Iraklı milisleri sınır noktaları ile sondaj platformuna düzenlenen saldırılarla suçladı.

Kuveyt, ülkedeki bazı sınır noktaları ile denizdeki bir sondaj platformunu hedef alan saldırılardan İran ve ona bağlı Iraklı milisleri sorumlu tuttu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran ile Irak'taki İran yanlısı gruplar ve milislerin gerçekleştirdiği saldırıların" en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, İran ve desteklediği Iraklı milislerin, pazar günü bazı sınır noktaları ile Kuveyt Petrol Şirketine ait denizdeki bir sondaj platformunu hedef alan saldırılardan sorumlu olduğu ifade edildi.

İnsanların yaralanmasına ve maddi hasara yol açan saldırılar, "Kuveyt'in egemenliğinin açık şekilde ihlali, vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit ve uluslararası meşruiyete meydan okuma" olarak nitelendirildi.

Saldırıların, bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları sorumsuzca baltaladığı kaydedildi.

Kuveyt'in, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca egemenliğini korumak, güvenlik ve istikrarını sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, pazar günü ülkenin kuzeyindeki 3 sınır noktası ile Kuveyt Petrol Şirketine ait denizdeki bir sondaj platformuna yönelik saldırılarda bir işçinin yaralandığını ve hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri de sabah saatlerinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke hava sahasındaki "düşman hava hedeflerine" karşı koyulduğunu bildirmişti.

ABD, son günlerde Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a saldırılar düzenliyor.

İran ise Arap ülkelerindeki ABD askeri tesislerini hedef aldığını belirterek saldırılara karşılık veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt'ten İran'a Saldırı Tehditi - Son Dakika

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