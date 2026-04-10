Kuveyt'ten İran'a Sert Kınama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'ten İran'a Sert Kınama

Kuveyt\'ten İran\'a Sert Kınama
10.04.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, İran'ın İHA ile düzenlediği saldırıları egemenlik ihlali olarak kınadı ve uluslararası hukuku hatırlattı.

Kuveyt, ülkedeki hayati tesisleri hedef alan ve "İran ve ona bağlı unsurlar tarafından düzenlendiğini" aktardığı saldırıları kınayarak, bunu kendi egemenliğinin ve hava sahasının ihlali olarak nitelendirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran ve ona bağlı vekil unsurların 9 Nisan'da insansız hava araçlarıyla (İHA) Kuveyt'teki bazı hayati tesisleri hedef alan hain saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Bunun, Kuveyt'in egemenliği ve hava sahasının açık bir ihlali olduğu, ayrıca uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi bir şekilde ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, "İran ve ona bağlı unsurların Kuveyt'e ve bölge ülkelerine yönelik bu açık saldırılarının sürmesi, ABD ile İran arasında yakın zamanda ilan edilen ateşkese yol açan bölgesel ve uluslararası çabaları baltaladığı ve uluslararası topluma açık bir meydan okumadır." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkedeki bir dizi hayati tesisi hedef alan insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı koyduklarını açıklamıştı.

Kuveyt saldırının arkasında Tahran yönetiminin olduğunu ifade ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, "ABD'yle ateşkes ilan edilmesinden bu yana İran güçleri tarafından hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapılmadığı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Kuveyt, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:43:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.