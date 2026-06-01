Kuveyt'ten İran'a Sert Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'ten İran'a Sert Kınama

01.06.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, İran'ın saldırılarını kınayarak gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'dan topraklarına yönelik tekrarlanan saldırıları en güçlü ifadelerle kınadığını açıkladı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güvenliğini korumak ve topraklarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Saldırılarla Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi ve uluslararası hukuk kurallarının açık şekilde ihlal edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca ülkede hassas altyapının ve sivillerin güvenliğine karşı tehdit oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların tekrarının bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit ettiği, gerginliği düşürme çabalarını da baltaladığı belirtilerek, Kuveyt devletinin bu türden saldırganca davranışları kati olarak reddettiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu saldırılardan tümüyle İran'ın sorumlu olduğu vurgulandı.

Sabah erken saatlerde Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Kuveyt, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'ten İran'a Sert Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:59:51. #7.12#
SON DAKİKA: Kuveyt'ten İran'a Sert Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.