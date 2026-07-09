Kuveyt'ten İran'a Sert Tepki

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülke topraklarını hedef alan saldırılarının şiddetle kınandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın saldırılarının Kuveyt'in egemenliğini açık şekilde ihlal ettiği belirtildi.

İran'ın Kuveyt'e saldırılarını sürdürmesinin en şiddetli şekilde kınandığı bildirilen açıklamada, bunun "İran'ın tekrarlanan düşmanca yaklaşımını yansıttığı", ülkenin güvenlik ve istikrarı ile vatandaşların can güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Ayrıca saldırıların uluslararası hukuk kuralları, Birleşmiş Milletler ile 2817 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararı'nın ihlali niteliğinde olduğu belirtildi.

Saldırıların bölgedeki gerilimi daha çok tırmandırabilecek tehlikeli bir gelişme olduğu, bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiği ve sorunların barışçıl yollarla çözümüne yönelik diplomatik çabaları zayıflattığı vurgulandı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülke hava sahasına giren 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.