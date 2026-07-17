Kuveyt'ten İran'a Sert Tepki - Son Dakika
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Kuveyt'ten İran'a Sert Tepki

17.07.2026 15:53
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Kuveyt, İran'ın elektrik ve su tesislerine yönelik saldırılarını kınadı, egemenliğini koruyacak.

Kuveyt, İran'ın ülkedeki elektrik üretimi ve su arıtma tesisini hedef alan saldırılarını kınayarak, bunun ülkenin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğunu bildirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın bugün füze ve insansız hava araçlarıyla Kuveyt topraklarını hedef alan saldırısının en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bir elektrik üretim ve su arıtma tesisinin hedef alındığı, saldırı nedeniyle tesiste yangın çıktığı, altyapıda hasar oluştuğu ve bazı elektrik üretim ünitelerinin zarar gördüğü ifade edildi.

İran saldırısının Kuveyt'in egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2026 tarihli 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu dile getirildi.

Bakanlığın açıklamasında, İran'ın bu tutumunu sürdürmesinin bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden ciddi bir tırmanış anlamına geldiği belirtilerek, bunun uluslararası meşruiyete yönelik açık bir meydan okuma olduğu ve gerilimi azaltma ile barışçıl çözüm çabalarını zayıflattığı kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt'in uluslararası hukuk çerçevesinde egemenliğini korumak ve güvenlik ile istikrarını sağlamak amacıyla gerekli adımları atma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Kuveyt, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında bir elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, saldırı sonucu çıkan yangında tesisin hasar gördüğünü ve çok sayıda elektrik üretim ünitesinde zarar oluştuğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt'ten İran'a Sert Tepki - Son Dakika

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