Kuveyt ve Pakistan dışişleri bakanları telefonla bölgesel güvenliği görüştü
Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bölgede güvenlik ile istikrarı artırmaya yönelik çabalar değerlendirildi.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sabah'ın Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, iki bakanın görüşme sırasında dost iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerini ve bunları geliştirme yollarını ele aldığı belirtildi.
Görüşmede ayrıca son bölgesel gelişmelerin yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarı artırmayı hedefleyen çabaların da değerlendirildiği kaydedildi.
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