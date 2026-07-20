Kuveyt ve Suriye İlişkileri Güçleniyor

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle bir araya geldi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Şeybani ve beraberindeki heyeti kabulde, Kuveyt ile Suriye arasındaki "kardeşlik ilişkileri" ve ikili işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar ayrıca, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Şeybani'nin Kuveyt ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği imkanlarının artırılmasına yönelik temaslarda bulunduğu belirtildi.