Kuveyt ve Suudi Arabistan vatandaşlarının cesetleri Irak\'ta bulundu

Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Irak'ta kaybolan biri Kuveyt vatandaşı, diğeri Kuveyt'te mukim bir Suudi Arabistan vatandaşı iki kişinin cesetlerinin bulunduğunu bildirdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre Sabah, Bakanlığın Iraklı yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğunu ve Iraklı yetkililerin kaybolan kişileri en kısa sürede bulmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bakan Sabah, Iraklı yetkililerin Enbar vilayetinde kaybolan bir Kuveytli ile Kuveyt'te mukim bir Suudi Arabistan vatandaşının cesedini bulduklarını kaydetti.

Sabah, devam eden soruşturmaların sonuçlarına ilişkin Irak hükümetiyle koordinasyon halinde olduklarını aktardı.

Iraklı yetkililerin çabalarından övgüyle söz eden Sabah, Bağdat'taki Kuveyt Büyükelçiliğine konuya ilişkin prosedürlerin takip edilmesi ve tamamlanması talimatı verdiğini aktardı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt ve Suudi Arabistan vatandaşı iki kişinin, Enbar vilayeti çölünde terör örgütü DEAŞ kalıntısı bombanın patlaması sonucu öldükleri ve cesetlerine orada ulaşıldığı bildirildi.