Kuyucak'ta Göçük Faciası: Ahmet Güney Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuyucak'ta Göçük Faciası: Ahmet Güney Hayatını Kaybetti

Kuyucak\'ta Göçük Faciası: Ahmet Güney Hayatını Kaybetti
21.08.2025 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su kanalı kazarken göçük altında kalan Ahmet Güney hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, tarlasına su hattı döşemek için kazdığı kanalda babasının gözü önünde göçük altında kalan Ahmet Güney (43), hayatını kaybetti. Güney'ın cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından toprak yığını altından çıkarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ahmet Güney, kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu Ahmet Güney ile tarlasına su kanalı döşemeye gitti. Oğul Güney, kazdıkları kanalda çalışırken, göçük meydana geldi. Güney, babasının gözü önünde toprak yığını altında kaldı. Babasının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyucak Belediyesi'ne ait kepçeler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip edip, yönlendirdi.

Ekiplerin 1 saatlik çabaları sonucu oğul Ahmet Güney'in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Güney'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Ahmet Güney, Güvenlik, Kuyucak, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Aydın, Tarım, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyucak'ta Göçük Faciası: Ahmet Güney Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 19:10:57. #7.11#
SON DAKİKA: Kuyucak'ta Göçük Faciası: Ahmet Güney Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.