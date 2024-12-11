Kuyucak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kuyucak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kuyucak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın Kuyucak'ta düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

11.12.2024 13:47
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ç. ve Ş.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 150 gram esrar, 1 kilo 820 gram metamfetamin, 3 tabanca, 150 fişek, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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