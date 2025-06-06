İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta anne ve 2 çocuğu, su kuyusuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin çalışmasıyla anne ve çocukları, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarıldı.
Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kuyudan Kurtarılan Anne ve Çocukları Sağlıkta - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?