Kuyumcu Esnafı Saldırıya Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Kuyumcu Esnafı Saldırıya Tepki Gösterdi

Kuyumcu Esnafı Saldırıya Tepki Gösterdi
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Diyarbakır'da kuyumcular, Oda Başkanı'na yapılan silahlı saldırı sonrası iş yerlerini kapattı.

DİYARBAKIR Kuyumcular Odası Başkanı Özer Sanal'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından kuyumcu esnafı, bir günlük kepenk kapatma eylemi yaptı. Oda başkanları ve iş dünyası temsilcileri de Kuyumcular Odası önünde bir araya gelerek saldırıyı kınadı.

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Özer Sanal'ın iş yerine, dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından kentteki kuyumcu esnafı, tepki amacıyla iş yerlerini bir gün süreyle kapattı. Diyarbakır Kuyumcular Odası önünde düzenlenen basın açıklamasına Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda kuyumcu esnafı katıldı.

'DİYARBAKIR'IMIZIN BARIŞ ORTAMINA SIKILMIŞ BİR KURŞUNDUR'

Burada açıklamalarda bulunan Kuyumcular Odası Başkanı Özer Sanal, 'Dün sabah saatlerinde iş yerime gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeniyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben bu saldırıyı yalnızca şahsıma yapılmış bir saldırı olarak görmüyorum. Bu saldırıyı, Diyarbakır esnafının huzuruna, kuyumcu ve sarraf camiamızın güvenliğine ve çalışma hakkına yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Bu olayın elbette sevindirici hiçbir yanı yoktur. Ancak tek teselli, saldırının bir esnaf kardeşimin değil, benim iş yerime yapılmış olmasıdır. Olayın ilk anından itibaren devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte süreci yakından takip etmekte ve gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaktadır. Valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz, olayın aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için büyük bir titizlik ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Devletimizin gücüne, adalete ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır. Valiliğimizin koordinasyonunda, emniyet teşkilatımızın gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalarla faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi için gereken her türlü çaba gösterilmektedir. Dün dükkanıma ve şahsıma yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyorum. Bilinmesini isterim ki bu alçak saldırı sadece bana veya işletmeme yapılmış bir eylem değildir, doğrudan esnafımızın huzuruna, rızkına ve Diyarbakır'ımızın barış ortamına sıkılmış bir kurşundur" dedi.

'BİZLER DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

Sanal, "Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla, emniyet güçlerimizle ve Ticaret İl Müdürlüğümüzle birlikte olayın üzerindedir. Devletimizin gücüne ve adalete olan inancımız tamdır. Emniyetimiz faillerin adalete teslim edilmesi için gece gündüz demeden büyük bir titizlikle çalışmaktadır. Bizler devletimizin yanındayız, devletimiz de bizim yanımızdadır. Şehrimizin huzurunu bozmak isteyen karanlık odaklara bu esnaf, bu devlet ve bu şehir asla geçit vermeyecektir. Bu vesileyle yanımızda duran tüm oda başkanlarımıza, sayın valimize, milletvekilimize, devlet erkanımıza ve sağduyusunu bir an olsun kaybetmeyen değerli esnaf kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcu Esnafı Saldırıya Tepki Gösterdi - Son Dakika

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