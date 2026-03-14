Kuyumcu Soygunu: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Kuyumcu Soygunu: İki Şüpheli Tutuklandı

14.03.2026 12:57
Sultangazi'de kuyumcuya soygun girişiminde bulunan iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sultangazi'de, bir kuyumcuyu silahla soyma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, 11 Mart'ta, ilçedeki bir kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan kasklı ve silahlı 2 şüphelinin yakalanması için ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda kimlikleri belirlenen Y.C. (19) ve A.A.A. (21) Yayla Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Araştırmada, şüphelilerin 3 Mart'ta çaldığı bir motosikletle 11 Mart'ta söz konusu kuyumcuya geldiği ancak iş yeri sahibinin ve çalışanın tepkisinin ardından kaçtıkları belirlendi.

Motosiklet, kasklar ve soygun girişiminde kullandıkları kurusıkı tabanca ile pompalı tüfek, Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alanda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin motosikleti çaldığı ve soygun girişiminde bulunduğu anlar güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumcu Soygunu: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:19:26.
SON DAKİKA: Kuyumcu Soygunu: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Advertisement
