Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Tutuklandı

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskesi takarak kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan, kaçarken kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibi Sezai Aslan'ı tabancayla vuran ve polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınan kar maskeli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Salih KESKİN/ MARDİN,
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