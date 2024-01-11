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Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskesi takarak kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan ve kaçarken iş yeri sahibini vuran 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kuyumcu Soygunu Şüphelileri Tutuklandı
11.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:28
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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskesi takarak kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan, kaçarken kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibi Sezai Aslan'ı tabancayla vuran ve polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınan kar maskeli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Salih KESKİN/ MARDİN,

Kaynak: DHA
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