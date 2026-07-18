Kuyumcuları Dolandıran Şüpheliler Aranıyor - Son Dakika
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Kuyumcuları Dolandıran Şüpheliler Aranıyor

18.07.2026 15:30
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Fatih'te yabancı uyruklu kişiler, kuyumculardan altın alarak ödemeden kaçtı. Polis soruşturma başlattı.

Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi ve ortağı, iki kuyumcudan sipariş ettiği altınların parasını ödemeden kaçtıkları iddiasıyla aranıyor.

İddiaya göre, Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Caddesi'nde çantacı dükkanı bulunan yabancı uyruklu şüpheli, iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın sipariş etti.

Kuyumcuların iş yerine götürüp teslim ettiği altınları kasasına koyacağını söyleyen şüpheli, daha önceden hazırladığı düzenekle kasanın yanındaki bir koliye altınları koydu.

Şüphelinin ortağı olan kişi de altınların bulunduğu koliyi alıp dışarı çıktı.

Daha sonra şüpheli, ödemeyi yapması için kendisine para geleceğini söyleyip iş yerinden çıktı.

Kuyumcular, bir süre beklemelerine rağmen şüphelilerin geri dönmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, altınların konulduğu kolinin götürüldüğü anlar yer aldı.

Bölgede esnaflık yapan Emre Arslan, basın mensuplarına, altınları sipariş eden şüphelinin daha önce Kapalıçarşı'dan alışveriş yaparak güven sağladığını, dün de iki kuyumcu esnafını iş yerine çağırdığını söyledi.

Arslan, "Bu noktayı deliyor. 'Kasaya atıyorum' diye delikten çuvala atıyor. Çuvala attıktan sonra, dışarıda bir arkadaşı var, o da koliyi alıp çıkıyor, kendisi de 'paralar gelecek' deyip dışarı çıkıp kaçıyor." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

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