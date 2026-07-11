Kuyumcunun Önüne Tabancayla Ateş Açıldı - Son Dakika
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Kuyumcunun Önüne Tabancayla Ateş Açıldı

11.07.2026 11:55
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İzmir Karabağlar'da bir kuyumcu dükkanına ateş açan şüpheli kısa sürede yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kuyumcu dükkanına tabancayla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Gülyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'ndeki N.K'ye (42) ait kuyumcu dükkanının önüne gelen kar maskeli Ş.C, tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, mermilerin iş yerine isabet ettiğini ve hasar oluşturduğunu belirledi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karabağlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcunun Önüne Tabancayla Ateş Açıldı - Son Dakika

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