KONYA'da Turgay B. (44), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kuyumcu Sami Ayaz'ı (37) göğsünden tabanca ile vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Şerafettin Cami Meydanı'nda meydana geldi. Turgay B., aralarında borç meselesi bulunan Sami Ayaz'a ait kuyumcuya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Turgay B., yanında bulunan tabancayla Ayaz'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Ayaz, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Turgay B., hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ayaz, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayaz'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, kaçan Turgay B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kuyumcuya Silahlı Saldırı - Son Dakika
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