Kuyumcuya Silahlı Saldırı Girişimi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bir kuyumcuya silahla giren maskeli kişi, iş yeri sahibinin çığlık atıp panik butonuna basması üzerine altınları alamadan kaçtı. Esnafın peşine düştüğü şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yüzünü atkı ve maske ile kapatan bir kişi, elindeki çanta ile iş yerine girerek silah doğrulttuğu kuyumcu Tuba Çatalkaya'dan altınları çantaya koymasını istedi. Bu sırada iş yeri sahibi panik yaparak çığlık attı ve panik butonuna bastı. Şüpheli, kadının çığlıkları üzerine, altınları alamadan hızla olay yerinden kaçtı.

Esnaf peşine düştü, bir kişi yaralandı

Kuyumcunun çığlıkları üzerine çevredeki esnaf dışarı çıkarak şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Bu sırada koşan bir esnaf yere düşerek yaralandı.

Şüphelinin daha sonra taksiye binerek havaalanı yolu istikametine gittiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin bindiği taksiyi kısa sürede tespit ederek sürücü ile irtibata geçti. Taksi sürücüsünün, eşkale uyan kişiyi Aksaray Mahallesi'nde indirdiğini bildirmesi üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, sürücünün yönlendirmesiyle şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, maskeli ve elinde silah bulunan şüphelinin içeri girerek, silah doğrulttuğu kadın kuyumcudan, çantaya altınları koymasını istediği, kadının çığlık atması üzerine paniğe kapılan şüphelinin kısa süre sonra kaçtığı anlar yer aldı.

Kuyumcu Tuba Çatalkaya: "Bıkmadım, bıkmayacağım da… Devam edeceğim"

Olayın şokunu yaşayan 38 yaşındaki kuyumcu Tuba Çatalkaya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Birden içeri girdi, 'boşalt, boşalt' diye bağırdı, tabancayı çekti. Ben de direkt ayağımın altındaki butona bastım. Ben bağırınca panikledi, dayanamadı kaçtı. Sonra dışarı çıkıp bağırmaya devam ettim. Daha önce de 2017'de aynı şekilde yaşadım, yine silahlı ve maskeli kişiler geldi, 4-5 kez benzer olay oldu. Kadın olarak bu mesleği yapıyorum diye bunları mı hak ediyorum? 20 yıldır bu işi yapıyorum, bu dükkan bana babamdan kaldı. Dışarıda 'bayan' diye gücüm yetmez sanıp hırsızlık girişiminde bulunuyorlar. Kadınlar hiçbir şey yapmayacak mı? Bir kadın olarak beni kıstırmaya çalışıyorlar. Bıkmadım, bıkmayacağım da… Devam edeceğim, bırakmayacağım."