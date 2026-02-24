Kuyumcuya Silahlı Saldırı Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuyumcuya Silahlı Saldırı Girişimi

24.02.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da kuyumcuya giren maskeli hırsız, panik butonuna basılması sonrası kaçtı, yakalandı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bir kuyumcuya silahla giren maskeli kişi, iş yeri sahibinin çığlık atıp panik butonuna basması üzerine altınları alamadan kaçtı. Esnafın peşine düştüğü şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yüzünü atkı ve maske ile kapatan bir kişi, elindeki çanta ile iş yerine girerek silah doğrulttuğu kuyumcu Tuba Çatalkaya'dan altınları çantaya koymasını istedi. Bu sırada iş yeri sahibi panik yaparak çığlık attı ve panik butonuna bastı. Şüpheli, kadının çığlıkları üzerine, altınları alamadan hızla olay yerinden kaçtı.

Esnaf peşine düştü, bir kişi yaralandı

Kuyumcunun çığlıkları üzerine çevredeki esnaf dışarı çıkarak şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Bu sırada koşan bir esnaf yere düşerek yaralandı.

Şüphelinin daha sonra taksiye binerek havaalanı yolu istikametine gittiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin bindiği taksiyi kısa sürede tespit ederek sürücü ile irtibata geçti. Taksi sürücüsünün, eşkale uyan kişiyi Aksaray Mahallesi'nde indirdiğini bildirmesi üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, sürücünün yönlendirmesiyle şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, maskeli ve elinde silah bulunan şüphelinin içeri girerek, silah doğrulttuğu kadın kuyumcudan, çantaya altınları koymasını istediği, kadının çığlık atması üzerine paniğe kapılan şüphelinin kısa süre sonra kaçtığı anlar yer aldı.

Kuyumcu Tuba Çatalkaya: "Bıkmadım, bıkmayacağım da… Devam edeceğim"

Olayın şokunu yaşayan 38 yaşındaki kuyumcu Tuba Çatalkaya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Birden içeri girdi, 'boşalt, boşalt' diye bağırdı, tabancayı çekti. Ben de direkt ayağımın altındaki butona bastım. Ben bağırınca panikledi, dayanamadı kaçtı. Sonra dışarı çıkıp bağırmaya devam ettim. Daha önce de 2017'de aynı şekilde yaşadım, yine silahlı ve maskeli kişiler geldi, 4-5 kez benzer olay oldu. Kadın olarak bu mesleği yapıyorum diye bunları mı hak ediyorum? 20 yıldır bu işi yapıyorum, bu dükkan bana babamdan kaldı. Dışarıda 'bayan' diye gücüm yetmez sanıp hırsızlık girişiminde bulunuyorlar. Kadınlar hiçbir şey yapmayacak mı? Bir kadın olarak beni kıstırmaya çalışıyorlar. Bıkmadım, bıkmayacağım da… Devam edeceğim, bırakmayacağım."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Malatya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcuya Silahlı Saldırı Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:53
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:01:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuyumcuya Silahlı Saldırı Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.