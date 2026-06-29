İzmir'in Tire ilçesinde yaklaşık 12 metrelik kuyuya düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tire Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ahmet Eryılmaz (50) 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Eryılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İbni Melek Mahallesi'nde 24 Haziran'da bir kişinin yaklaşık 12 metre derinliğinde beton kuyuya düştüğünü fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.
Ekiplerin çalışmasıyla sedyeye bağlanıp makaralı halat yardımıyla kuyudan çıkarılan Eryılmaz, hastaneye kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kuyuya Düşen Ahmet Eryılmaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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