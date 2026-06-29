Kuyuya Düşen Ahmet Eryılmaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kuyuya Düşen Ahmet Eryılmaz Hayatını Kaybetti

Kuyuya Düşen Ahmet Eryılmaz Hayatını Kaybetti
29.06.2026 17:03
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İzmir Tire'de 12 metrelik kuyuya düşen 50 yaşındaki Ahmet Eryılmaz, hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde yaklaşık 12 metrelik kuyuya düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tire Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ahmet Eryılmaz (50) 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Eryılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İbni Melek Mahallesi'nde 24 Haziran'da bir kişinin yaklaşık 12 metre derinliğinde beton kuyuya düştüğünü fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin çalışmasıyla sedyeye bağlanıp makaralı halat yardımıyla kuyudan çıkarılan Eryılmaz, hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Ahmet Eryılmaz, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, İzmir, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyuya Düşen Ahmet Eryılmaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Eroglu Yusuf Eroglu:
    Acı bir olay, ancak 12 metrelik kuyunun neden bu kadar açık bir şekilde duruyor olduğu hakkında resmi bir açıklama yapılacak mı? 0 0 Yanıtla
  • Güldehen Yıldırım Güldehen Yıldırım:
    Vay be ya böyle şeyler mi oluyor gerçekten... Umarım kurtarma ekipleri ellerinden geleni yapmışlardır çünkü çok zor bir durummuş 12 metre derinlikten çıkarmak. Rip Ahmet abi, çok üzücü... ?? 0 0 Yanıtla
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