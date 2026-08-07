Kuyuya Düşen Çocuk Kurtarıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde babasının iş yerinin yanında oynayan Yasin Aksoy (6), 6 metrelik kuyuya düştü. Aksoy, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Ayağından yaralanan çocuk hastaneye götürüldü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Side Antik Kenti Menekşe Sokak'taki tarihi Büyük Hamam'ın yakınında meydana geldi. Yasin Aksoy, esnaf olan babası Hasan Aksoy'un iş yerinin yanında ağabeyiyle oynadığı sırada ağzı açık olan 6 metrelik kuyuya düştü. İhbarla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinden bir görevli ağız genişliği 40 santim olan kuyuya güçlükle indi. İtfaiye görevlisi hazırlanan merdiven ve ip yardımıyla Yasin Aksoy'u yukarı gönderdi. Kuyudan çıkarılan Yasin Aksoy'un ayağından yaralandığı belirlendi. Aksoy, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kuyu ise itfaiye ekipleri tarafından taşla kapatıldı.