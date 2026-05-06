Kuzeni Bıçakla Öldüren Sanığa Müebbet İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzeni Bıçakla Öldüren Sanığa Müebbet İstemi

06.05.2026 02:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da tartıştığı kuzenini bıçakla öldüren sanığın müebbet hapisle yargılanmasına devam ediliyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Suriyeli Muhammed M. (23) ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanık Muhammed M'nin olay gecesi tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli bıçakla öldürdüğünün otopsi raporundan anlaşıldığını belirterek, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık, tercüman aracılığıyla alınan savunmasında, önceki celsede verdiği beyanlarını tekrar ettiğini ve aynı evde kaldıkları kuzeni Dirgam M'nin (22) kardeşine saldırdığını öne sürdü.

Kardeşini kurtarmak istediğini iddia eden Muhammed M, "Aniden maktul, kardeşimin boğazına doğru sarılmıştı. Bu duruma sinirlendim ve mutfağa gidip bıçağı aldım. Dirgam M. üstüme doğru gelince vurmaya başladım. Kesinlikle kuzenimi öldürme kastım yoktu. Mütalaayı reddediyorum. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Tanık ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Güzelevler Mahallesi'nde tartıştığı kuzeni Dirgam M'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Muhammed M. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzeni Bıçakla Öldüren Sanığa Müebbet İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:50:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kuzeni Bıçakla Öldüren Sanığa Müebbet İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.