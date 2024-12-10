Kuzenini Vuran Sanığa 18 Yıla Kadar Hapis İstemi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli olduğu kuzenini silahla ağır yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 8 Ocak'ta H.T'nin silahla ağır yaralanmasıyla ilgili 12 Ocak'ta tutuklanan kuzeni M.A.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki H.T'nin sanık M.A.T'nin ablasına cep telefonundan mesaj attığı gerekçesiyle husumetli oldukları belirtildi.

Müşteki ve sanığın ailelerinin bu konuyu görüşmek amacıyla M.A.T'ye ait Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde buluştukları anlatılan iddianamede, bu sırada ikamete gelen sanığın yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla amcasının oğlu H.T'yi basit tıbbı müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralayıp olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

İddianamede, sanık M.A.T'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.