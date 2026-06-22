Kuzey Anadolu'ya 6 Milyar Lira Yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta 11 projeye 6 milyar lira yatırım yapılacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta program kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla, bölgenin üretim ve istihdam kapasitesinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Teşvik programı çerçevesinde, bentonit, tuz, ahşap panel, mobilya, ağaç, kenevir, orman ve su ürünleri gibi konularda destek verileceğini vurgulayan Eraslan, şöyle konuştu:

"Toplamda 11 proje ile 6 milyar lira yatırım bekliyoruz. Yatırımların hayata geçmesiyle bölgemizde 540 kişilik ilave istihdam oluşturulacak. Yerel kalkınma ivmemizi destekleyecek, yatırım, üretim ve istihdam kapasitemizi artıracak yatırımları bölgemize kazandırmaya devam edeceğiz."