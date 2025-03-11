Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ile Kargo Gemisi Çarpıştı

LONDRA, 11 Mart (Xinhua) -- Kuzey Denizi'nde pazartesi günü bir petrol tankeri ile bir kargo gemisinin çarpışmasının ardından mürettebattan bir kişiye halen ulaşılamıyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre arama çalışmaları durduruldu.

Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Matthew Atkinson, toplam 36 kişinin kurtarıldığını, bir kişininse hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İngiltere'nin kıyı kenti Hull açıklarında meydana gelen kazaya karışan petrol tankerinin ABD bandıralı Stena Immaculate, kargo gemisinin ise Portekiz bandıralı Solong olduğu bildirildi.

Bir miktar jet yakıtının denize sızdığının doğrulanması üzerine sızmanın çevreye verdiği zararın değerlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu'ndan yapılan açıklamada çarpışmanın ardından birkaç kişinin gemileri terk ettiğine dair haberler alındığı bildirildi. Ayrıca kazanın ardından iki gemide de yangın çıktığı ifade edildi.

Yunanistan'ın Agioi Theodoroi limanından yola çıkan petrol tankeri Stena Immaculate, Hull kenti yakınlarında demirlemişti. Kargo gemisi Solong ise İskoçya'nın Grangemouth limanından Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru seyrediyordu.