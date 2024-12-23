Kuzey Ege\'de Fırtına Uyarısı

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın yarın, sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.