Kuzey İrlanda'da Restoran Kuryesine Silahlı Tehdit

Kuzey İrlanda'da bir restoran kuryesini silah zoruyla durduran kişiler, aracına patlayıcı yerleştirdikleri kuryeyi tehditle Lurgan kentindeki karakola gönderdi.

Kuzey İrlanda Polis Servisinden (PSNI) yapılan açıklamaya göre, dün gece bir fast food restoranında kuryelik yapan kişinin aracı silahlı şüphelilerce durduruldu.

Silahlı şüpheliler, araca yerleştirilen patlayıcıyı Lurgan'daki karakola götürmezse kuryeyi öldürmekle tehdit etti.

Kurye, karakol yakınlarına geldiğinde araçtan inip koşarak yanına gittiği polisleri patlayıcı olduğu konusunda uyardı.

Kuryenin uyarısının ardından çevredeki yaklaşık 100 ev tahliye edilirken, araçtaki paket, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.

PSNI, araca yerleştirilen pakette gerçek bir el yapımı patlayıcı olduğu bilgisini paylaşırken, terörle mücadele ekiplerinin olayı incelemeye başladığını duyurdu.

Yerel medyaya konuşan Kuzey İrlanda Adalet Bakanı Naomi Long, bu saldırının çok sayıda insanı tehlikeye atan bir saldırı olduğunu belirterek, "Toplumumuzda böylesine pervasız ve şok edici saldırılara yer yoktur." dedi.

Polis yetkilisi Ryan Henderson ise aracın 2 silahlı kişi tarafından durdurulduğunu anlatarak, "Basit bir patlayıcı olsa da güçlü bir el yapımı patlayıcı. Hiç karmaşık değil ancak kuryenin, polis memurlarının ve çevredekilerin hayatı için önemli bir risk oluşturabilirdi." ifadelerini kullandı.

Henderson, saldırının sorumlusunun "büyük ihtimalle cumhuriyetçi ayrılıkçılar" olduğunu da söyledi.