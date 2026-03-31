Kuzey İrlanda'da Restoran Kuryesine Silahlı Tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey İrlanda'da Restoran Kuryesine Silahlı Tehdit

31.03.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey İrlanda'da bir kurye, silah zoruyla durdurulup aracına patlayıcı yerleştirildi.

Kuzey İrlanda'da bir restoran kuryesini silah zoruyla durduran kişiler, aracına patlayıcı yerleştirdikleri kuryeyi tehditle Lurgan kentindeki karakola gönderdi.

Kuzey İrlanda Polis Servisinden (PSNI) yapılan açıklamaya göre, dün gece bir fast food restoranında kuryelik yapan kişinin aracı silahlı şüphelilerce durduruldu.

Silahlı şüpheliler, araca yerleştirilen patlayıcıyı Lurgan'daki karakola götürmezse kuryeyi öldürmekle tehdit etti.

Kurye, karakol yakınlarına geldiğinde araçtan inip koşarak yanına gittiği polisleri patlayıcı olduğu konusunda uyardı.

Kuryenin uyarısının ardından çevredeki yaklaşık 100 ev tahliye edilirken, araçtaki paket, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.

PSNI, araca yerleştirilen pakette gerçek bir el yapımı patlayıcı olduğu bilgisini paylaşırken, terörle mücadele ekiplerinin olayı incelemeye başladığını duyurdu.

Yerel medyaya konuşan Kuzey İrlanda Adalet Bakanı Naomi Long, bu saldırının çok sayıda insanı tehlikeye atan bir saldırı olduğunu belirterek, "Toplumumuzda böylesine pervasız ve şok edici saldırılara yer yoktur." dedi.

Polis yetkilisi Ryan Henderson ise aracın 2 silahlı kişi tarafından durdurulduğunu anlatarak, "Basit bir patlayıcı olsa da güçlü bir el yapımı patlayıcı. Hiç karmaşık değil ancak kuryenin, polis memurlarının ve çevredekilerin hayatı için önemli bir risk oluşturabilirdi." ifadelerini kullandı.

Henderson, saldırının sorumlusunun "büyük ihtimalle cumhuriyetçi ayrılıkçılar" olduğunu da söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kuzey İrlanda, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey İrlanda'da Restoran Kuryesine Silahlı Tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 21:46:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kuzey İrlanda'da Restoran Kuryesine Silahlı Tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.