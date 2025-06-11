Kuzey İrlanda'da Şiddet Olayları İkinci Güne Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey İrlanda'da Şiddet Olayları İkinci Güne Taşındı

11.06.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ballymena'da cinsel saldırı iddiaları sonrası şiddet olayları devam ediyor, 32 polis yaralandı.

- Kuzey İrlanda sokaklarındaki şiddet olayları ikinci günde: Evler ve araçlar kundaklandı

BELFAST - Kuzey İrlanda'nın Ballymena kasabasında bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı iddialarının ardından başlayarak şiddet olayları ikinci günde devam etti. Polise saldıran maskeli göstericiler, evleri ve arabaları ateşe verdi.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ballymena kasabasında hafta sonu bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla iki kişinin yargılandığı davanın ardından pazartesi akşamı sokaklarda başlayan karışıklık dün akşam da devam etti. Maskeli gençler bir kez daha evleri hedef aldı, 2 ev ve bazı araçlar ateşe verildi. Polis, molotof kokteylleri, cam şişe ve taş parçaları atan göstericilere tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etti. Sokakların savaş alanına döndüğü şiddet olaylarında 17 polis memuru daha yaralandı, yaralanan polis sayısı 32'ye yükseldi. Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı Şefi Jon Boutcher yaptığı açıklamada, "Ballymena'da son iki gecedir tanık olduğumuz anlamsız şiddet, son derece endişe verici ve tamamen kabul edilemez. Nefret dolu eylemler ve çetelerin yönetimi toplumumuzu parçalamaktan başka bir işe yaramıyor. Bu davranışlara son verilmeli" dedi.

Sokakları karıştıran cinsel saldırı olayı

Pazartesi günü 14 yaşındaki 2 çocuk, bir kız çocuğuna hafta sonu cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılmıştı. İrlanda medyası saldırgan çocukların Rumen olduğunu aktarmıştı. İki çocuğun suçlamayı reddettiği, 2 Temmuz'a kadar gözaltında tutulacakları belirtilmişti. Pazartesi akşamı yaşanan şiddet olaylarında 4 ev ateşe verilmişti.

Polis, saldırıları ırkçı "nefret suçları" çerçevesinde araştırıyor.

Kaynak: İHA

Kuzey İrlanda, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey İrlanda'da Şiddet Olayları İkinci Güne Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Kiev’e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
Gökova Körfezi’nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi Gökova Körfezi'nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi
10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş 10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş
Menajeri İstanbul’da Galatasaray’da 3 yıllık imza Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e Almanya Ulusal Ödülü Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya Ulusal Ödülü
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’a geri döndü Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

15:20
Trump: Çin ile anlaştık Yüzde 55 gümrük vergisi alacağız, onlar yüzde 10 alacak
Trump: Çin ile anlaştık! Yüzde 55 gümrük vergisi alacağız, onlar yüzde 10 alacak
15:05
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
15:00
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı İşte 48 KAAN’ın satış rakamı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı
14:22
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
14:06
Belediye AK Parti’ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:09
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
20:32
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
20:22
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha
1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
20:05
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi
İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 15:37:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kuzey İrlanda'da Şiddet Olayları İkinci Güne Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.