Kuzey İrlanda polisi 300'ü aşkın okula gelen bombalı tehditleri asılsız buldu - Son Dakika
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Kuzey İrlanda polisi 300'ü aşkın okula gelen bombalı tehditleri asılsız buldu

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Kuzey İrlanda Polisi, 300'ün üzerinde okula gönderilen bombalı tehdit e-postalarının asılsız olduğunu açıkladı. İskoçya Polisi de okullara gelen ihbarların asılsız olduğunu belirtirken, Kuzey İrlanda'da bazı okullar tahliye edildi.

Kuzey İrlanda ve İskoçya'da polis, yüzlerce okulun bombalı saldırı tehdidi içeren elektronik posta aldığını, ancak bunların asılsız olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Kuzey İrlanda Polisi (PSNI), yaptığı açıklamada, bu sabah ülkedeki 300'ün üzerinde okula aynı bombalı saldırı tehdidini içeren elektronik posta gönderildiğini duyurdu.

Yapılan incelemelerin hiçbirinde tehdidi doğrulayacak bir bulguya rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, e-postaların Birleşik Krallık dışından gönderildiği ve asılsız olarak ele alındığı dile getirildi.

PSNI Müdür Yardımcısı Anthony McNally, bu tür ihbarların ciddi şekilde incelendiğini ancak şu aşamada ciddi bir risk bulunmadığını kaydetti.

İskoçya Polisinden yapılan açıklamada, ülkedeki çok sayıda okula bombalı saldırı tehdidi gönderildiği belirtilerek, "İhbarlar hızlı şekilde ele alındı ve asılsız olduğuna kanaat getirildi. İncelememiz sonucunda ciddi bir tehdit bulunmadığına karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, siber suçlarla mücadele biriminin, e-postaların kaynaklarını bulmak için yoğun şekilde çalıştığı da aktarıldı.

Öte yandan Kuzey İrlanda medyası, ihbarlar sonrası ülkede bazı okulların tahliye edildiğini duyurdu.

Kuzey İrlanda ve İskoçya'daki okullara yönelik bombalı saldırı tehditleri, Avrupa'da bir süredir havacılık ve yayıncılık alanlarında yapılan bomba tehditlerinin ardından geldi.

Kasım ayının başından bu yana Avrupa'da çok sayıda uçak, bomba ihbarları nedeniyle acil iniş yapmış, özellikle İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de bazı televizyon kanalları ve yayıncılar, bomba tehdidi içeren e-postaların ardından binalarını tahliye ederek canlı yayınlarını durdurmuştu.

Kaynak: AA
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