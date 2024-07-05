Kuzey Kaliforniya'da Başlayan Yangınlar Sonucu Binlerce Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kuzey Kaliforniya'da Başlayan Yangınlar Sonucu Binlerce Kişi Tahliye Edildi

ABD'de sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken Kuzey Kaliforniya'da başlayan yangınlar hızla yayılarak en az 28.000 kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Yangınlar sonucunda binlerce dönüm arazi yok olurken, birçok bina hasar gördü. İtfaiyeciler yangını kontrol altına almak için mücadele ederken, yüksek sıcaklıkların yangının büyümesini artırabileceği belirtiliyor.

05.07.2024 15:11
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LOS ANGELES, 5 Temmuz (Xinhua) -- ABD'de sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken Kuzey Kaliforniya'da başlayan yangınların hızla yayılması sonucu en az 28.000 kişi tahliye edildi.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na göre, Butte County'deki Oroville kenti yakınlarında Salı günü çıkan Thompson yangını, Perşembe öğle saatleri itibarıyla 3.700 dönümden (yaklaşık 15 kilometrekare) fazla alanı yok ederken, bölgenin sadece yüzde 7'si kurtarıldı.

Departmana göre, en az dört bina yangında hasar alırken, dört itfaiyeci de orman yangınıyla mücadele ederken yaralandı. Bölgedeki 12.000'den fazla bina ise tehdit altında.

Halihazırda 1.900'den fazla itfaiyeci şu anda kontrol edilemeyen yangınla mücadele ederken, çevreleme ve kontrol hatlarını güçlendirmeye devam ediyorlar.

Yetkililer, yüksek sıcaklıkların Perşembe günü yangının büyüme ihtimalini artırabileceğini belirterek, yangın hattındaki itfaiyecilerin alevlerin yayılması durumunda su rezervleri dolu bir şekilde hazır bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Orman yangını nedeniyle Butte County'nin bir bölümünde zorunlu tahliyeler ve tahliye uyarıları yapıldı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise Çarşamba günü Thompson yangınına müdahaleyi desteklemek üzere Butte County'de olağanüstü hal ilan etti.

Kaynak: Xinhua

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