Kuzey Kore Anayasasındaki Değişim

06.05.2026 11:59
Kuzey Kore, anayasasındaki birleşme ifadelerini kaldırarak Kim Jong-un'un yetkilerini artırdı.

Kuzey Kore'nin, anayasasındaki Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesine yönelik tüm ifadeleri kaldırdığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberinde, Kuzey Kore anayasasındaki söz konusu değişikliğin, ülkenin ulusal doktrininde köklü bir dönüşümün işareti olarak görüldüğü kaydedildi.

Haberde, anayasadaki değişiklikle "barışçıl yeniden birleşme" ve "ulusal birlik" ifadelerinin yerini, Kuzey Kore'yi güneyde Güney Kore, kuzeyde ise Çin ve Rusya ile net sınırları olan ayrı bir devlet olarak tanımlayan hükümlerin aldığı belirtildi.

Öte yandan haberde, Güney ve Kuzey Kore arasında uzun süredir anlaşmazlık konusu olan Sarı Deniz'deki tartışmalı deniz sınırının ise açıkça belirtilmediği aktarıldı.

Kim Jong-un'un yetkileri genişletildi

Haberde, anayasa değişikliğiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yetkilerinin önemli ölçüde artırıldığına dikkat çekildi.

Yeni düzenlemeyle Kim'in nükleer kuvvetler üzerinde doğrudan komuta dahil olmak üzere, devlet kurumları üzerindeki yetkilerinin pekiştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin lideri görevden alma yetkisinin de kaldırıldığı ve bu düzenlemeyle meclisin Kim Jong-un üzerindeki resmi denetim rolünün fiilen sona erdirildiği öne sürüldü.

Haberde, Kim'in büyükbabası, Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri kabul edilen Kim Il-Sung ile lider Kim'in babası Kim Jong-il'in kazanımlarına yönelik yapılan atıfların da anayasadan çıkarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

