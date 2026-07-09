Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae Song Çin'e resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika
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Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae Song Çin'e resmi ziyarette bulunacak

09.07.2026 14:33
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Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae Song, Çin’in daveti üzerine 10-12 Temmuz’da resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Çin-Kuzey Kore Dostluk Antlaşması’nın 65. yıldönümü törenine katılacak.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Başbakanı Pak Thae Song'un, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin daveti üzerine 10-12 Temmuz tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağını söyledi.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında, aynı zamanda Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Pak'ın, parti ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyete başkanlık edeceğini belirtti.

Sözcü, Pak'ın Çin-Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması'nın 65. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene de katılacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae Song Çin'e resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika

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