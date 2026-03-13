Kuzey Kore-Çin Arası İlk Yolcu Treni Seferi - Son Dakika
Kuzey Kore-Çin Arası İlk Yolcu Treni Seferi

13.03.2026 08:51
Kuzey Kore'den Çin'e ilk yolcu treni seferi, 2020'den sonra yeniden başladı. Sadece diplomatlara açık.

İki ülke arasında 2020'de askıya alınmasından bu yana Kuzey Kore'den Çin'e ilk yolcu treni seferi gerçekleştirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan hareket eden yolcu treni, bu sabah Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı.

Dün yerel saatle 10.26'da Pyongyang'dan yola çıkan tren, 22 saat 14 dakika süren yolculuğun ardından bugün yerel saatle 08.40'ta Pekin'e vardı.

Önceki gün, Pekin'den hareket eden tren de dün akşam saatlerinde Pyongyang'a ulaştı. Böylece tren hattında 6 yıl aradan sonra karşılıklı ilk yolcu seferleri yapılmış oldu.

Çin demir yolu şirketi, bu hafta başında Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de askıya alınan Kuzey Kore'ye yolcu treni seferlerinin yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Açıklamada, tren seferlerinin pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 4 gün yapılacağı bildirilmişti.

Şimdilik yalnızca diplomatlara ve iş vizesiyle seyahat edenlere açık

Şimdilik yalnızca diplomatların ve iş vizesiyle seyahat edenlerin erişimine açık tren seferleri için ileride yer olursa diğer yolcular için de bilet satışının yapılabileceği belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasındaki tren seferlerinin halkların etkileşimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, Çin'in, ilgili kurumlarının bu konudaki iletişimi sürdürmesini ve insanların teması için uygun ortamı sağlamasını desteklediğini ifade etmişti.

Pekin-Pyongyang uluslararası tren hattındaki seferler, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Kuzey Kore'nin sınırlarını kapatması nedeniyle durdurulmuştu.

Kaynak: AA

