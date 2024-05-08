Kuzey Kore'de 'propaganda ustası' Kim Ki-nam hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Kore'de 'propaganda ustası' Kim Ki-nam hayatını kaybetti

Kuzey Kore\'de \'propaganda ustası\' Kim Ki-nam hayatını kaybetti

Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisi yetkililerinden Kim Ki-nam, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Kim, 'ileri yaşa bağlı organ yetmezliğinden' hayatını kaybetti. Kim Jong-un da cenazeye katıldı. Kim, Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels'e benzetiliyor.

08.05.2024 13:49  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore'de "propaganda ustası" olarak bilinen, iktidardaki Kore İşçi Partisi yetkililerinden Kim Ki-nam, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Pyongyang yönetiminin Halkla İlişkiler ve Enformasyon Birimi üst yöneticilerinden ve "propaganda ustası" olarak ünlenen 94 yaşındaki Kim, "ileri yaşa bağlı organ yetmezliğinden" hayatını kaybetti.

"Kuzey Kore'nin Goebbels'i" olarak anılan Kim'in cenazesine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı.

Ölüm ilanında Kim için, "Kuzey Kore İşçi Partisinin emektarı ve her şeyini devrimin ideolojik saflığını güçlendirmek için adamış siyasi bir aktivist" ifadeleri kullanıldı.

Kim'in görevde bulunduğu yıllar boyunca propaganda operasyonlarını denetlediği ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yakınlığının 2009'da başladığı biliniyor.

"Kuzey Kore'nin Goebbels'i"

Kim, Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels'e benzetiliyor.

1970'lerde Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisine yakın ulusal gazete Rodong Sinmun'un başına getirilen Kim, ABD'nin 2016'da "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı isimlerden biri olmuştu.

Kaynak: AA

İşçi Partisi, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de 'propaganda ustası' Kim Ki-nam hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:19:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'de 'propaganda ustası' Kim Ki-nam hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement