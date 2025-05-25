Kuzey Kore'de Savaş Gemisi Devriyle Sorumlular Gözaltında

PYONGYANG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Kuzey Kore kolluk kuvvetleri, kısa süre önce bir savaş gemisinin suya indirilirken devrilmesiyle ilgili soruşturmada sorumlu görülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre soruşturma ekibi, cumartesi günü Kore İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu'nu çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Soruşturma verilerine göre Chongjin Tersanesi Baş Mühendisi Kang Jong Chol, Gövde İnşa Atölyesi Başkanı Han Kyong Hak ve İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Kim Yong Hak gözaltına alındı.

Haberde, "Savaş gemisinde ek bir hasar tespit edilmedi ve saha rehabilitasyon ekibi rehabilitasyon sürecine planlandığı gibi devam ediyor" denildi.

Yeni inşa edilen 5,000 tonluk destroyerin çarşamba günü Chongjin Tersanesi'nde denize indirilmesi sırasında devrilmesinin ardından yetkililer kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Chongjin Tersanesi Müdürü Hong Kil Ho perşembe günü kolluk kuvvetleri tarafından ifadeye çağrılmıştı.