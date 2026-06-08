Kuzey Kore'de Xi Jinping Onuruna Tören - Son Dakika
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Kuzey Kore'de Xi Jinping Onuruna Tören

Kuzey Kore\'de Xi Jinping Onuruna Tören
08.06.2026 17:01
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Kim Jong-un, Xi Jinping'i Pyongyang'da görkemli bir törenle karşıladı.

PYONGYANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping onuruna ülkenin başkenti Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda görkemli bir karşılama töreni düzenledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de Xi Jinping Onuruna Tören - Son Dakika

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