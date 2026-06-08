Kuzey Kore\'de Xi Jinping Onuruna Tören

PYONGYANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping onuruna ülkenin başkenti Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda görkemli bir karşılama töreni düzenledi.