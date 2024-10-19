Kuzey Kore'deki İnsan Hakları İçin Ortak Çağrı

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ABD, Güney Kore ve Japonya, uluslararası toplumu, Kuzey Kore'deki insan haklarının iyileştirilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

Söz konusu ülkeler arasında Washington'da düzenlenen "üçlü toplantı"ya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kuzey Kore'deki insan hakları durumunun kötüleşmeye devam ettiği bugün, ABD, Güney Kore ve Japonya hükümetleri uluslararası toplumu, Kuzey Kore'deki insan hakları meselelerine yaklaşımını, ihlal ve suiistimalleri izlemekten hesap verebilirliği teşvik etmeye doğru değiştirmeye çağırmaktadır." denildi.

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Kuzey Kore'de insan hakları ve halkın refahını destekleme konusundaki kararlılıklarının yinelendiği açıklamada, "Bunu yaparken, Kuzey Kore'de bağımsız bilgiye erişimi arttırmaya yönelik ortak çabalarımızı arttırmayı, insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların hesap verebilirliğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'deki ihlallere ilişkin küresel farkındalığı arttırmak için Kuzey Koreli kaçaklar ile mültecileri destekleyerek bu insan hakları sorunlarının derhal çözülmesini teşvik etmenin hedeflendiği vurgulandı.