Kuzey Kore'den ABD ve İsrail'e Kınama

11.03.2026 09:54
Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı, bölgesel barışa zarar verdiğini belirtti.

PYONGYANG, 11 Mart (Xinhua) -- Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yasadışı askeri saldırı düzenleyerek bölgesel barış ve güvenliğin temellerini sarsan ve küresel istikrarsızlığı tırmandıran eylemlerinden ciddi endişe duyuyor ve bu eylemleri güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Sözcü ayrıca İran Uzmanlar Meclisi'nin kısa süre önce yeni dini liderin seçilmesine ilişkin yaptığı açıklamaya değinerek Kuzey Kore'nin İran halkının dini liderini seçme hakkına ve tercihine saygı duyduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

