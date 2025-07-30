Kuzey Kore'den ABD'ye Nükleer Uyarı

PYONGYANG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, Washington, Kuzey Kore'nin nükleer silah sahibi ülke statüsünü ve değişen jeopolitik dengeleri kabul etmezse, Kuzey Kore ve ABD arasında olası bir görüşmenin ABD tarafının bir "umudu" olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Kore Merkez Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiği habere göre Kim, bu ifadeleri pazartesi günü bir basın açıklamasında dile getirdi.