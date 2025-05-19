Kuzey Kore'den Birleşme İfadesine Son

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, aralarında imzalanan ateşkes anlaşmasına ismini veren Panmunjom köyündeki bir binanın adından "birleşme" ifadesini kaldırdığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, Kuzey'in Ocak 2024'te, Koreler arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) ortasında yer alan Panmunjom'da bir binanın tabelasını değiştirdiğini aktardı.

Koo, Ağustos 2024'te ise söz konusu tabeladaki "Birleşme Pavilyonu" ifadesinin "Panmun Salonu" olarak değiştirildiğini ifade ederek, bu hamlenin Pyongyang'ın Seul ile ilişkilerini "düşmanca olarak yeniden tanımlama ve Koreler arası birleşmeyi politikasından silme kampanyasının" parçası olarak göründüğünü kaydetti.

Tabelasında değişikliğe gidilen bina daha önce Koreler arası görüşmelerde kullanılmıştı. Mayıs 2018'de dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ikinci zirve toplantısı bu binada yapılmıştı.

Güney Kore ve Kuzey Kore, yaklaşık 3 yıl süren savaşın ardından 1953'te Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştı. Taraflar arasında resmi barış anlaşması yapılmadığı için fiilen iki ülke arasındaki savaş teknik olarak hala sürüyor.