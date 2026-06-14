Kuzey Kore'den Nükleer Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey Kore'den Nükleer Tepki

14.06.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, nükleer silahlardan arınmanın sonuçlandığını savunarak, eleştiride bulundu.

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin son görüşmelerinde Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması hedefinin yeniden teyit edilmesine tepki göstererek, nükleer silahlardan arınmanın "geri döndürülemez şekilde sonuçlanmış bir mesele" olduğunu savundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir sözcü, Güney Kore ile ABD arasında düzenlenen toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinin yeniden vurgulanmasını eleştirdi.

Sözcü, "Karşı taraftaki bir hasmın nükleer silahlarını ortadan kaldırmaktan söz etmek mantıksız bir söylem ve hayal ürünü bir düşüncedir." ifadesini kullandı.

ABD ile müttefiklerinin Kuzey Kore'ye yönelik nükleer tehdit oluşturduğunu öne süren sözcü, bu ülkelerin söylemlerinin Kuzey Kore'nin "nükleer silaha sahip devlet" konumunu değiştiremeyeceğini belirtti.

Sözcü, "Nükleer silahlardan arınma, geri döndürülemez şekilde sonuçlanmış bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer silahlanma adımlarından vazgeçmeyeceği, bunu pazarlık konusu yapmayacağı mesajını vermişti.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Nükleer Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi
Yemen’in “Örümcek Adam“ı volkan kraterinde can verdi Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

10:12
Rezilliğin böylesi Milli maç yerine oyun açıldı
Rezilliğin böylesi! Milli maç yerine oyun açıldı
09:56
Helal olsun sana Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
09:53
Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin delikanlı oldu İşte son hali
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
09:39
Montella’dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
09:27
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca “Çalsaydınız açardım“ dedi
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca "Çalsaydınız açardım" dedi
09:22
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran’a milyarlarca dolar ödedi
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 10:18:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den Nükleer Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.