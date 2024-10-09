Kuzey Kore'den Roketatar Denemesi

SEUL, 9 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi, Salı günü 240 milimetrelik kontrol edilebilir çok namlulu roketatar mermilerinin deneme atışlarını gerçekleştirdi.
Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın Çarşamba günü bildirdiğine göre deneme atışları, roketatar mermilerinin maksimum 67 kilometre menzildeki isabet yüzdesini teyit etme ve otomatik ateşleme sisteminin güvenilirliğini kontrol etme amacıyla gerçekleştirildi.
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