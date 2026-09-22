Kuzey Kore, füzelerin yeni silah sistemine ait olduğunu iddia etti, Güney Kore uyardı - Son Dakika
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Kuzey Kore, füzelerin yeni silah sistemine ait olduğunu iddia etti, Güney Kore uyardı

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Kuzey Kore, geçen hafta sonu denediği füzelerin 'büyük öneme sahip' yeni silah sistemine ait olduğunu iddia etti. Kim Jong-un sistemin savaş hazırlığını güçlendireceğini söylerken Güney Kore ordusu, iddiaların 'yüzde 100 güvenilir olamayacağı' uyarısında bulundu.

Kuzey Kore, geçen hafta sonu denediği füzelerin "büyük öneme sahip" yeni bir silah sistemine ait olduğunu iddia etti.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, pazar günü kızıyla takip ettiği füze atışlarına dair açıklama yaptı.

Kim, silahın geliştirilmesinin Kuzey Kore'nin savaş hazırlığını güçlendireceğini ve düşmanlarına "tedavisi olmayan baş ağrısı" yaşatacağını söyledi.

Ordunun geçen hafta sonu denediği füzelerin "büyük öneme sahip" yeni bir silah sistemine ait olduğunu ileri süren Kim, bunlara dair detay paylaşmadı.

KCNA'nın pazar günkü denemelere ilişkin yayımladığı fotoğraflarda 2 füzenin fırlatma araçlarından ateşlendiği görülüyor.

Ekrandaki grafiklerde harita üzerine yerleştirilmiş bir füze rotası ile saatte yaklaşık 7 bin 725 kilometre hız, 35,8 kilometre irtifa ve 908,2 kilometre menzil rakamları gösterildi.

Bildirilen menzil, Güney Kore ordusunun açıkladığı uçuş mesafesini aşarken, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Jang Do-young, ordunun Kuzey Kore'nin açıklamasındaki ayrıntıları değerlendirdiğini belirterek, Kuzey Kore'nin füze kabiliyetlerine ilişkin iddialarının "yüzde 100 güvenilir olamayacağı" uyarısında bulundu.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin pazar günü doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden 3 saat arayla 2 kısa menzilli füze fırlattığını tespit etmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin denize doğru yaklaşık 450 ve 600 kilometre uçtuğunu bildirirken, Japon ordusu füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sularda düştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA
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