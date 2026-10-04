Kuzey Kore, hipersonik füze tatbikatında doğu açıklarındaki hedefi tam isabetle vurdu - Son Dakika
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Kuzey Kore, hipersonik füze tatbikatında doğu açıklarındaki hedefi tam isabetle vurdu

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Kuzey Kore, hipersonik füze tatbikatında doğu açıklarındaki hedefi tam isabetle vurdu
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Kuzey Kore, cumartesi erken saatlerde orta menzilli stratejik füze fırlatma tatbikatı düzenledi. Kim Jong-un'un denetlediği tatbikatta doğu açıklarındaki hedef isabetle vuruldu; tatbikat hipersonik silah sistemi kullanan füze birliklerinin kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçladı.

PYONGYANG, 4 Ekim (Xinhua) -- Kuzey Kore, cumartesi günü erken saatlerde orta menzilli stratejik füze fırlatma tatbikatı düzenledi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde denetlediği tatbikatta, ülkenin doğu açıklarındaki sularda bulunan bir hedef tam isabetle vuruldu. Tatbikatın, hipersonik stratejik silah sistemi kullanan füze birliklerinin teçhizat kullanım kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Habere göre Kim, "Güçlü bir caydırıcılıkla çeşitli tehditleri bertaraf etmeli ve devletimizin inşası ile faaliyetleri için güvenli bir ortam sağlamalıyız" dedi.

Kaynak: Xinhua
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