Kuzey Kore, işçi geliri raporunu 'uydurma' saydı, MSMT'ye 'hayalet grup' dedi - Son Dakika
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Kuzey Kore, işçi geliri raporunu 'uydurma' saydı, MSMT'ye 'hayalet grup' dedi

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Kuzey Kore Dışişleri, MSMT'nin 16 Eylül'de yayımladığı raporu 'uydurma' saydı; MSMT'yi yasal dayanağı olmayan 'hayalet grup' diye niteledi. Raporda, yurt dışındaki işçilerden elde edilen 450 milyon ila 800 milyon doların silah programlarında kullanıldığı öne sürülmüştü.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, "yurt dışında bulundurduğu binlerce işçi üzerinden elde ettiği geliri, silah programlarının finansmanı için kullandığını" öne süren raporun "uydurma" olduğunu savundu.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Bakanlık, Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibinin (MSMT) 16 Eylül'de yayımladığı rapora ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ekim 2024'te Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların takibi için kurulan MSMT "hiçbir yasal dayanağı olmayan hayalet grup" şeklinde nitelendirilerek, "ABD önderliğindeki bu izole azınlık grubuna hiçbir zaman Birleşmiş Milletler adına hareket etme görev ve yetkisi verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

MSMT'nin diğer ülkelerdeki Kuzey Koreli işçilerin faaliyetlerine ilişkin yayımladığı son raporun "uydurma" olduğu öne sürülen açıklamada, "Kuzey Kore ile diğer ülkeler arasındaki faydalı ve rutin ekonomik işbirliğinin" yasa dışıymış gibi gösterildiği iddia edildi.

Açıklamada, MSMT'nin "sahte uzmanlardan" oluştuğu ve "ürettikleri belgelerin güvenilirliği ve nesnelliğinin söz konusu olamayacağı" savunuldu.

Raporda, Kuzey Kore'nin yurt dışında 35 bin ila 100 bin işçi bulundurduğu ve geçen yıl bu kişilerden elde ettiği tahmini 450 milyon ile 800 milyon dolar arasındaki geliri nükleer ve balistik füze programlarının finansmanında kullandığı ileri sürülmüştü.

MSMT, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore'yi izleyen yaptırım panelinin yetkisini Rusya'nın vetosuyla uzatmayı reddetmesinin ardından Ekim 2024'te Güney Kore ve ABD tarafından kurulmuştu.

Kaynak: AA
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