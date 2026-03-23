Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey Kore, Japonya ile Zirve Olasılığını Reddetti

23.03.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Yo-jong, Japonya'nın tarihsel uygulamalarından vazgeçmeden müzakereye niyetinin olmadığını belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkesi ile Japonya arasındaki zirve olasılığını reddederek, Tokyo yönetiminin öncelikle "tarihsel akışa uymayan uygulamaları ve alışkanlıklarından vazgeçmesi" gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, Kuzey Kore ile Japonya arasında müzakere olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Kim, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile 19 Mart'ta Washington'da yaptığı görüşmede, Kuzey Kore ile Japonya arasında olası bir zirvenin gerçekleşmesine ilişkin niyetini yabancı basına yansıttığını belirtti.

Bu durumun, Japonya'nın istediği veya kararlaştırdığı şekilde gerçekleşmeyeceğini aktaran Kim, "Japonya Başbakanı tarafımızca tanınmayan tek taraflı meseleyi çözmek isterse devlet yönetimi, onunla (Takaiçi) ne görüşme ne de yüz yüze bir araya gelme niyetinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Kim, iki ülkenin üst düzey liderlerinin bir araya gelmesi için Japonya'nın öncelikle "tarihsel akışa uymayan uygulamaları ve alışkanlıklarından vazgeçmesi" gerektiğini ifade etti.

Tokyo yönetiminin, "zıt yönde çok ileri gittiğini" aktaran Kim, "Hala modası geçmiş düşünce biçimlerine ve gerçekleştirilemez fikirlere saplanmış böyle bir tarafla yüz yüze konuşacak hiçbir şeyimiz yok." ifadesini kullandı.

Kim ayrıca, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Pyongyang'a gelmesini istemediğini belirterek, bunun kendisinin "şahsi duruşu" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Diplomasi, Japonya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 19:14:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.